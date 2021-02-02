- Yüksekova’da can dostlar için sıcak yuva

-Kamyonla getirdiği paletlerden görüntü

-İndirirken görüntü

-Dükkandan yaparken görüntü

-Röportaj

-Yuvalardan görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Erzincan’da reklam tasarım ve yazılım işiyle uğraşan Emre Bulunmaz (30), hava sıcaklığının sıfırın altında 25 ile 30 derece arasında seyrettiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelerek sokak hayvanları için naylon, branda ve straforla 100 adet yuva yapacak. Sokak köpeklerinin donarak hayatını kaybettiklerine dair sosyal medyada görüntüler izleyen Erzincanlı Emre Bulunmaz, Türkiye’nin dört bir yanından hayvan severden aldığı destekle Erzurum’un Çat ilçesinde yaptığı paletli yuvalardan sonra Yüksekova ilçesi için harekete geçti. Doğunun en ücra köşesinde bulunan Yüksekova ilçesine gelen Bulunmaz, aldığı bir kamyon ahşap paletle Yeşildere Mahallesi’ndeki bir dükkanda yuva yapmaya başladı.

Paletlerin üzerini naylon ve branda ile kaplayan Bulunmaz, içini de straforla döşedi. Soğuk havaya rağmen ilçedeki hayvan severlerin desteğiyle çalışan Emre Bulunmaz, 100 yuvayı bir hafta içinde hazır hale getirilirken, içlerine de mama bırakacak. “Paletle sokak hayvanları için 100 yuva” Erzurum’dan sonra Yüksekova ilçesine geldiğini ifade eden Emre Bulunmaz, “Türkiye geneli olduğu gibi Yüksekova’da da paletle köpek ve kedi yuvalarını yapacağız. Şimdi ki durağımız ise Yüksekova ilçesi oldu. Yüksekova’da yapacağımız kulübe sayısı 100. Paletler hayvan severler tarafından karşılandı. Türkiye ve Avrupa genelinde sağladılar. Bundan sonra ki durağımız Konya, Ardahan ve Kars Sarıkamış’tır. Bende bir kış memleketinde yaşıyorum. Erzincan’ın kıyı çok soğuktur. Erzurum’da yavru köpeklerin öldüğünü gördüm. Bizde gittik oraya yuvalar yaptık. Köpekleri de içine koyduk. Şimdi köpekler içinde rahat uyuyorlar. Türkiye geneli böyle bir akım başlattık” dedi.

Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik ise ilçede ciddi derecede sokak hayvanı bulunduğunu söyleyerek, “Sosyal medya üzerinden Emre Beye ulaştık. Sağ olsunlar bize destek çıktılar. 300 palet aldılar. 300 paletle 100 kulübe için çalışmalara başladık. Kulübeler bittikten sonra ilçe merkezi Esendere beldesinin belli noktalarına bırakacağız. Özellikle yavru köpeklerin çok olduğu yerlere bırakacağız. Gerekirse Şemdinli ilçesine de bırakacağız. Emre Bey bize mama konusunda da destekte bulundu. Emre Bey buraya geldiğinden beri telefonlarımız hiç susmuyor. Biz bu bağış kampanyasını Yüksekova Devlet Hastanesinde başlattık. Başhekimimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)



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