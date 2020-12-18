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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yüksekova’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Genel görüntü

Polis Hafta Sonu Polis Ekipleri 

-Cadde ve sokaklardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye’de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00’da başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması 21 Aralık Pazartesi günü saat 05: 00’e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise saat 21.00 itibari ile ilçenin değişik noktaların denetimler yapmaya başladı.
(MT-ŞAK
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