Yüksekova’da buz tutan derede ’eskimo usulü’ balık avı

-Buz tutan dereden görüntü

-Balık tutan vatandaşlardan görüntü

-Röportaj

-Balıklardan görüntü

-Kırarken görüntü

-Röportaj

-Balıklar çıkartılırken görüntü

-Faklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) - HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar kış aylarında buzla kaplı derelerde, soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan ’eskimo usulü’ balık avlayarak ailelerinin geçimini sağlarken, bazıları da hobi olarak balık tuttuklarını belirttiler. Yüksekova ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı ardından hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle beraber derelerin donmasına neden olurken, bu havalarda balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlara engel olmadığı gibi, fırsata dönüştü. İlçede yaz aylarında inşaat ustası olarak çalışan, Müslüm Cankurtaran ve Kenan Taşkın, eksi 25 derece soğuk havaya ve tehlikelere aldırmadan, donan derelerde balık avı yaparken, Cahit Erkut ve beraberindekiler ise hobi olarak balık avladıklarını söylediler. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçayır Deresi’ne giden Müslüman Cankurtaran ve beraber çalıştığı Kenan Taşkın, buzları kırarak akşam saatlerinde suya bıraktıkları ağlarını, sabah saatlerinde yine kazma ve küreklerle buzları kırarak tekrar ağları geri alıyorlar. Ağlarına takılan balıkları ilçe merkezinde satan ve kazandıkları bu parayla ailelerini geçindiren iki arkadaş, eksi 25 dereceye rağmen, büyük zorluklara katlandıklarını ve yıllardır bu işi yaptıkları belirttiler. Eksi 25 dereceye rağmen balık avladıklarını söyleyen Müslüm Cankurtaran, “Malum her sene olduğu gibi bizde buraya gelip balıkları tutmaya çalıştık. Bizde tamamen donan dereye gelerek, buzları kazma ve küreklerle kırıp balık avlıyoruz. Şükür çıkartıyoruz ve çıkarttıklarımızı da çarşı merkezinde satıyoruz. Yani evimizi kışta böyle geçimini sağlıyoruz’’ dedi.

Hobi olarak her zaman balık avına geldiklerini belirten Cahit Erkut, "Bizde böyle hobi olarak her zaman buraya geliyoruz. Havaların eksi 25’leri bulmasıyla, dere tamamen donarken, buz kalınlığı tam olarak 25 ve 30 santimetreyi buluyor. Karın geç yağmasına rağmen yer yer 1 metreyi buldu. Özellikle kısıtlamadan dolayı köyümüze yakın olan dereye gelerek balık avlıyoruz. Bizde stresimizi bu şekilde atıyoruz. Bugün tam olarak 7-8 kilo yakaladık” dedi.

(MT-ŞAK-



loading...