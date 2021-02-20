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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Beyaz gelincikten görüntü

Beyaz Gelincik Cep Telefonu Çevik Bir Hayvan 

-Otlardan görüntü
-Otların içinde dolaşırken görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi. İlçenin Yeni Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Ak, dışarıda gezdiği sırada otların içinde beyaz gelinciği fark etti. İlk kez beyaz gelinciği gören Ak, hemen cep telefonuyla otların içinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda aldı. Hareketleriyle gelinciğin ilgisini çektiğini söyleyen Hüseyin Ak, “Mahallede dolaşıyordum. Eve yaklaştığım esnada otların içinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı ve keşke imkân olursa yakalayıp beslesem’’ dedi.

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