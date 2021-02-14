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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da aşırı yüklenmeden dolayı trafo alev alev yandı

Yüksekova’da aşırı yüklenmeden dolayı trafo alev alev yandı

Genel görüntü

Elektrik Trafosu Kaçak 

-Patlamadan görüntü
-Köyden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu alev alev yandı. Dilekli köyünün girişinde bulunan trafonun büyük bir gürültüyle patlayarak alev alması korkuya neden oldu. Aşırı yüklenmeden dolayı patlayan trafodan dolayı 77 ev ise elektriksiz kaldı. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, akşam saatlerinde aşırı yüklenmeden dolayı trafonun yandığını belirterek, “Genellikle akşamları yoğun şekilde yüklenme söz konusudur. Kurulu güç yeterlidir fakat akşam saatlerinde aşırı kaçak kullanımdan dolayı trafo ve pano yanmıştır. Ekiplerimiz gerekli çalışmayı yaparak en kısa sürede köye enerji verecekler” dediler.
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