Yüksekova’da aracın çarptığı köpek sahipsiz bırakılmadı

-Toki yolunda görüntü

-Yaralı köpekten görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Tedavisinden görüntü

-Röportaj

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir köpek, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Köpeğin yaralı olduğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe ilk müdahalesini yaparak hayvan barağına götürdü. Veteriner Hekim Kaçan, ilçede sokak hayvanı popülasyonunun çok fazla olduğunu belirterek, “Hepsini barınağa alma imkânımız yok. Barınağın belli bir limiti var ve kapasitesi tamamen dolu. Hala bir sürü hayvan daha dışarıdadır. Biz yavru köpeklerin hepsini almaya çalışıyoruz. Bugün bize gelen bir ihbar üzerine geldik. Esenyurt Mahallesi’nde bir köpeğe araç çarpmış ve duyarlı bir vatandaş tarafından bize haber verilmesi üzerine gelerek ilk muayenesini yaptık. Köpeğin sağ ayağında kırık olduğunu gözlemledik. Şimdi köpeğimizi barınağa götüreceğiz ve daha iyi koşullarda bakacağız” dedi.

(MT-MSA-Y)



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