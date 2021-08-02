Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri göle çevirdi

-Yağışlardan görüntü

-Araç ve vatandaşlardan görüntü

-Yoğun selden kalan araçlardan görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirirken, araçlar ise adeta suya gömüldü. Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Yoğun yağışlardan dolayı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlarsa iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde sel meydana geldiği belirtildi.

