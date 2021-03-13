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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

- Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

Genel görüntü

Kamera Cep Telefonu Şahit Kar Yağışı Hayvan 

-Ekmek ve et verirken görüntü
-Tilkiden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi elleriyle et ve lavaş ekmeğini vererek besledi. Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Berkan Timur, her akşam kapılarının önüne gelen ve aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek yardımcı oluyor. İlçenin kırsal kesimlerinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köye inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Aç kalan tilki için evinin kapısına ve bahçesine ekmek ve yemek atıklarını bırakan Timur, tilkinin aç kalmaması önlüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilkinin karnını doyurduğu anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tilkiyi elleriyle besleyen Berkan Timur, "Tilki görünce aç olduğunu anladım çünkü sürekli bahçemizde dolanmaya başladı.
Bende evden et ve ekmek alarak tilkiyi doğru uzattım. Bana doğru gelip ellerimden yemesi beni çok şaşırttı. Bu duruma şahit olduğum içinde çok mutluyum" dedi.
(MT-ŞAK-
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