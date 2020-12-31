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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova’da 80 saatlik kısıtlama başladı

Yüksekova’da 80 saatlik kısıtlama başladı

Genel görüntü

Hafta Sonu 

-Yasaktan görüntü
-Çarşı merkezinden görüntü
-Kapalı dükkanlardan görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye’de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00’da başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05: 00’e kadar uygulanacak. Kısıtlamanın başlamasıyla, Polis ekipleri ilçenin değişik noktalarında denetimlere başladı.

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