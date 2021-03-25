Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

Araçların hareket etmesi

Tahkikat Akalan Eroin 

-Narkotik köpeğinin arama yapması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Aşağıölçek köyünde yapılan aramada, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Bu Değişim Fazla Zaman AlmadıBu Değişim Fazla Zaman Almadı
Dişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi GerekmeyecekDişine Bulaşmış Ruj Lekesi İçin Bir Daha Endişelenmesi Gerekmeyecek
Yüzleri Kısa Sürede Bu Hale GeldiYüzleri Kısa Sürede Bu Hale Geldi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement