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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova’da 271 kilogram eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 271 kilogram eroin ele geçirildi

kırsal kesime koşan ekipler

Tahkikat Uyuşturucu Ağaçlı Uyuşturucu Madde Dere Yatağı 

-Dere kenarındaki çuvallar
-Çıkartılan uyutturucu paketleri
-Çuvallara sırtlayarak getirmeleri
-Emniyetin önünde araç turu

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dere yatağındaki ağaçlık bölgeye çuvallar içinde saklanmış 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından İl Jandarma Komutanlığı desteği ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak İran sınırında bulunan araziye sırtçı olarak tabir edilen şahıslar tarafından yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisi üzerine bölgede yapılan çalışmalarda; 5 Haziran 2021 günü Yüksekova ilçesinde, Esendere beldesine bağlı Güldalı Köyü dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuval içerisinde 271 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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