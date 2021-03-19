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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Çıkartılan uyuşturucu paketleri

Tahkikat Uyuşturucu Eroin 

-Uyuşturucunun emniyete sergilenmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 19.02.2021 günü Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalarda; 204 kilo 200 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. (FT)
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