Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce 19.02.2021 günü Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalarda; 204 kilo 200 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. (FT)
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