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Yüksekova’da 184 kilo eroin ele geçirildi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da 184 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 184 kilo eroin ele geçirildi

Emniyette sergilenen uyuşturucu

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Operasyon Uyuşturucu Eroin 


- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 184 kilo eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “23 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsalında icra edilen operasyonda 184 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. (FT-MSA-Y)
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