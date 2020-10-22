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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova'da 121 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 121 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik köpeğin araması

Polis Tahkikat Akalan Eroin Polis Ekipleri 

-Tepki vermesi
-Eroin paketleri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 121 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Ekim 2020 günü Yüksekova ilçe merkezinde yapılan operasyonda, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında paketlenmiş olarak toplamda 121 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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