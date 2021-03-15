- Yüksek riskli Zonguldak’ta denetimler havadan görüntülendi

-DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜ



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta korona virüs denetimleri sürüyor. Denetimler drone ile havadan görüntülendi. Zonguldak’ta korona virüs denetimleri aralıksız dürüyor. Yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak’ta ekipler çay ocağı, kıraathane, parklar, pazar yerleri ve cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Polis ve jandarma ekipleri il genelinde çeşitli bölgelerde sürdürerek maske mesafe ve hijyen konusunda sık sık uyardı. Uygulama drone ile havadan görüntülendi. (SÖ-OA-



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