Yüksek riskli iller arasına giren Eskişehir’de vatandaş tedirgin

-Selinay Saban'dan röportaj

-Eda Duran'dan röportaj

-Sebahattin Baştürk'ten röportaj

-Ayhan Şahin'den röportaj



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı haftalık koronavirüs tablosunda yüksek riskli iller arasına giren Eskişehir’de halk yaşanan durumdan tedirgin. Eskişehir’de geçen hafta 100 bin kişide görülen 99,79 vaka sayısı, son açıklanan tabloya göre 107,89’a çıkarak artış göstermiş durumda. Nüfusu 15 milyonu aşmış İstanbul’da bile vaka sayıları 55,20’den 51,27 düşerken, Eskişehir’de vaka artışının nedeni merak konusu oldu. Türkiye genelinde haftalık yayınlanan 100 bin kişide görülen vaka sayısında Eskişehir, en fazla vakanın olduğu 3’üncü şehir konumunda. Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar, vaka sayılarının artmış olmasından tedirginlik yaşarken, aşılamanın başlaması sebebiyle oluşan rahatlığın ve kurallara uyulmamasının vaka sayılarının arttığını düşünüyor. “Aşılanmanın artması insanlarda rahatlamaya sebep oldu” Eskişehir’de yaşayan Selinay Saban, vatandaşların önlemleri azalttığından bahsetti. Kendisinin aşı olmasına rağmen hijyen kurallarına dikkat ettiğini söyleyen Saban, “Aşılanmanın artması insanlarda rahatlamaya sebep oldu. Çoğu vatandaşın maskeleri indirerek gezdiğini görüyoruz. “Aşı oldum bana bir şey olmaz” diyorlar ama aşının da koruyuculuğu ne kadar onu bileyemeyiz. Ben de aşı oldum ama hijyen kurallarına hala dikkat ediyorum” diye konuştu.

“Şu an bile yolda maskeyi indirerek gezen insanlar var” Eskişehir’de yaşayan bir diğer vatandaş Eda Duran ise, aşılama başladığı için insanların rahatladığını söyledi.



Bu sebeple bazı vatandaşların maske takmadığını ifade eden Duran, aşıya hala bazı insanların direndiğini ve olmak istemedikleri anlatarak şunları söyledi; “Bence de aşılanmanın artmasıyla birlikte insanlarda büyük bir rahatlama oldu. Ama 'aşı olduk' diye önlemi bırakmamamız gerekiyor. Önümüzde 1 Temmuz’da yasaklar tamamen kalkacak. İnsanlar kafelerde, sokaklarda ve yazlık yerlerde hiç maske takmıyor. Hatta şu an bile yolda maskesini indirerek gezen insanlar var. Aşı tamamen bir çözüm değil, ama aşı olmamız gerekiyor. Hala aşıya direnen ve kısırlık yapacağını düşünen insanlar var.” “Aşı olmazsak kurallara uymazsak biz yine kapanırız” Hastalığa ve aşıya inanmayan insanların olduğunu söyleyen Sebahattin Baştürk ise, aşı olmayanlar ve kurallara uymayanlar olduğu sürece yine kapanma dönemlerinin geleceğinden şu şekilde bahsetti. “Millete baksana, Hamamyolu'nu görüyorsunuz. Bir sürü maskesiz insan var bir şey diyemiyoruz. Kurallara uymuyorlar. Bizim 65 yaş üstünde hala aşı olmayan insanlar var. Çünkü adamın inancı yok. Hastalığa da inanmıyor, aşıya da inanmıyor. Aşı olmazsak kurallara uymazsak biz yine kapanırız.” (KU-Y)

