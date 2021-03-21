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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü

Yüksek riskli ilde vakalar yüzde 15 düştü

Denetimlerden arşiv görüntü

( KIRIKKALE ) -- Vali Yunus Sezer:- “Bu azalma eğilimi çok önemli. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım” KIRIKKALE

Jandarma Aritas Adala Yazılı Açıklama Irak 


- Koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre 'turuncu' renk ile 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Kırıkkale’de, alınan tedbirlerle vaka oranlarında yüzde 15’lik bir düşüş yaşandığı bildirildi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Yayınlanan haritaya göre vaka sayısındaki bir önceki haftaya göre yüzde 15 oranında azalış olduğunu belirtti.
Duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür etti. "Hedefimiz mavi" Bin kişilik salgın ekibin sahada görev yaptığını belirten Vali Sezer, “Bu azalma eğilimi çok önemli. Fakat kesinlikle tedbirleri elden bırakmayalım. Bin kişilik salgın ekibimizle her gün denetimdeyiz. Her gün vaka çıkan hane ve çevresine mesaj gönderip uyarıyoruz, aynı zamanda bilgilendirme ziyaretlerine başladık. Filyasyon ekiplerimiz, insan üstü bir gayretle hane hane geziyorlar. Belediyemiz, polisimiz, jandarmamız, vefa destek ekiplerimiz, meslek odalarımız sahadalar. Bu tedbirlerden de öte asıl önemli olanın, her bir hemşehrimizin önce kendi tedbirini alması çevresindekini uyarması; ev, akraba, eş dost ziyaretlerini ertelemesidir. Hedefimiz mavi, hiçbir kardeşimizin canının yanmaması” dedi.
(HA-KA
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