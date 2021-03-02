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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' tepkisi

- Yüksek riskli grupta yer alan Edirne’de 'ev ziyareti' tepkisi

CADDELERDEKİ VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Koronavirüs Sayılar Kalaba Alabalık Allah 

-VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne artan korona virüs vakalarıyla birlikte yüksek riskli gruplu iller arasında yer aldı. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddede vatandaşlar, “Evde duran yok geziyoruz” diyerek tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen korona virüs vaka sayılarına göre Edirne'de geçen haftaya oranla ciddi artış yaşandı. Geçen hafta 75,29 olarak açıklanan vaka oranı bu hafta 107,43’e yükseldi. Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Edirne’de bugün caddeler de zaman zaman yoğunluk yaşandı. Edirneliler ev ziyaretlerinden şikayetçi Halkın kalabalık olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara mikrofon uzattık. Vatandaşlardan “Vallahi herkes geziyor, herkes birbirine gidiyor. Akraba ziyaretlerine gidiyoruz. Evde duran yok.”diyen de oldu, “Benim gördüğüm kadarıyla mahallelerde misafirliklere gidiliyor. Bunu görüyoruz. Edirne Valiliği uyarı mesajında bulunuyor” diyen de oldu. Halkın korona virüs kurallarına uymadığı için sitemde bulunan vatandaşlar da vardı. Vatandaşlar tüm Edirnelilere kurallara uyma çağrısında bulundu. Vakalar arttı; valilik mesajla uyardı Edirne Valiliği’nden kentte yaşayan vatandaşlara gönderilen uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi, "Kıymetli hemşehrimiz, ilimizde koronavirüs ile mücadelemizde bugüne kadar sergilediğimiz çabamızı arttırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Lütfen her zamankinden daha dikkatli olarak maske takmaya, ev ziyaretleri yapmamaya ve hafta sonlarında kısıtlamaya uymaya dikkat edelim. Bu mücadeleyi hep birlikte başaracağız." (SU-KU-
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