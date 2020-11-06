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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kar yağışı olan alanlardan detaylar

Hava Sıcaklığı Yağan Kar Yağışı 

-Kar manzaralarından detaylar
-Vatandaşlarla röportaj
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yakından izlemek için yağışın etkili olduğu alanlara gitti. Erzurum'un Palandöken Dağı'nda zaman zaman etkisini göstermeye devam eden kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. İl merkezinde yağmur yağışları devam ederken Palandöken'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle oluşan manzarada fotoğraf çektirmek için Palandöken’e çıkarken, şehir merkezinde termometreler ise hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğünü gösteriyor. Öte yandan havaların soğuması ile birlikte bazı evlerde soba ve kaloriferlerde yakılmaya başladı.

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