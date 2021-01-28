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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor

EKİPLERİN YÜKSEK KESİMLERDE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Iğdır merkez ve ilçelerde bulunan köy yolları tamamen ulaşıma açılırken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Iğdır merkez ve İlçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yüksek kesimlerde dahil kapalı köy yolunun kalmadığı, çalışmaların ise aralıksız devam ettiği öğrenildi.
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