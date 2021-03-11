Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek kesimlerde kar yağışı ve karla mücadele sürüyor

Yüksek kesimlerde kar yağışı ve karla mücadele sürüyor

Ekiplerin karla mücadele çalışmalarından görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

Bild Karla Mücadele Gesi Kar Yağışı 


- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar yağışının Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Erzurum, Ağrı ve Kars çevrelerinde kuvvetli kar görülecek. Rüzgârın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 7, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Iğdır'da 6, Erzincan'da 4 derece, Bayburt’ta 1 derece olarak ölçüldü. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Ardahan ve Kars'ta 4, Erzurum ve Ağrı'da 3, Bayburt’ta 6 derece olması bekleniyor. Son yağışlarla kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 135, Sarıkamış'ta 97 ve Konaklı'da 75 santimetreye çıktı. Bölgede vatandaşların, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor. Yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu Bayburt, Erzincan ve Erzurum’da ilgili ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement