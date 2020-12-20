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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı

Keteneği köyünde kar manzarası

Karantina Yasaklar Allah Kar Yağışı Hayvan 

-Koyunların yaylım çıkarılması
-İnce kar tabakası ile kaplanan köy
-Yöre halkından Musa Çınar ile röp.
-detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtü ile kaplandı. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Keteniği köyü beyaz örtü ile kaplandı. 1500 rakımlı köyde kar yağışı sonrasında eşsiz doğa manzaraları oluşturdu. Yaklaşık 80 haneli köyde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar hayvanlarını besledi. Kar yağışından ardından açan hava ile birlikte köylüler hayvanlarını yayılama çıkardı. Yöre halkından Musa Çınar, kışın kendini hissettirmeye başladığını ifade ederek, “Köyümüze nihayet kış geldi. Yalnız bu yasaklar, karantina nedeni ile köyümüz bomboş. Bizlerde günümüzün çoğunu evde geçiyoruz. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz” dedi.

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