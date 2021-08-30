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Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı

Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı

- Kabloda dolaşan kişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera Yaz Sıcakları Cep Telefonu 


- Arnavutköy’de metrelerce yükseklikte çalışan işçiyi görenler vatandaşlar şaşkına döndü. Yüksek gerilim hattındaki tellerin bakımlarını yapan işçinin zorlu mesaisi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksek gerilim hattı işçileri, yaz sıcaklarının getirdiği zorluklara aldırmadan görevlerini yapmaya devam ediyor. Arnavutköy - Hadımköy Mahallesi’nde Yüksek Gerilim Hatlarında bulunan kabloların bakımını yapan kişi görenleri şaşkına çevirdi. Metrelerce yükseklikte tellerin üzerinde çalışan işçi cep telefonu ile görüntülendi. İşçilerin çalışması sosyal medya gündem oldu. (BT-ZA-
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