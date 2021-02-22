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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu

Yüksek gerilim hattı telini keserken canından oldu

Kozan Devlet Hastanesi acil görüntüsü

( ADANA ) ADANA

Yüksek Gerilim Hattı Elektrik Akımı Yüksek Gerilim 


- Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattının telini kesmek isterken akıma kapılan 2 kişiden biri hayatını kaybettiği diğeri ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Çetin Akalın (26) ve Ersoy Gönfer (37) yüksek gerilim hattı telini kesmek istedikleri sırada elektrik akımına kapıldı. Evliya Gönfer, yaralı halde bulduğu iki akrabasını sepetli motosikletle Kozan Devlet Hastanesine getirdi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ersoy Gönfer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Çetin Akalın ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. (BRL-
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