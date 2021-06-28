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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı

Yüksek gerilim hattı koptu, buğday tarlası alev alev yandı

Yangından görüntü

Yüksek Gerilim Hattı Bild Yüksek Gerilim Yangın 

-Söndürülmesinden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Silivri’de yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın başka alanlara sirayet etmeden kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesindeki buğday ekili tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattının kopması sonucu buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında yangın başka tarlalara ve evlere sirayet etmeden söndürüldü. Elektrik ekiplerinin kopan hatla ilgili onarım çalışmaları ise sürüyor. (MB-
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