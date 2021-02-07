Yük treninin çarptığı genç öldü

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de yük treninin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkisinde, bir kişiye yük treninin çarptığını görenler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler, İ.B'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi. İ.B'nin cenazesi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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