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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yük gemisinde Covid-19 paniği

Yük gemisinde Covid-19 paniği

drone görüntüsü

Karantina Semptom Batın 

-sahilden görüntü

( KOCAELİ -DRONE)- Yük gemisindeki 5 mürettebatın testi pozitif çıktı KOCAELİ

- İzmit Körfezi’nde bulunan bir yük gemisinde 5 mürettebatın korona virüs testi pozitif çıktı. Pozitif ve temaslı kişilerin karantinaya alınarak yeni mürettebatın getirildiği gemi, havadan drone ile de görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarındaki bir yük gemisinin bazı mürettebatında Covid-19 ile ilgili çeşitli semptomlar görüldü.
Semptomlar üzerine hemen 19 mürettebata korona virüs testi yapıldı ve 5 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi ile 11 temaslı karantinaya alınırken, teması bulunmayan ve testi negatif çıkan 3 mürettebat ise evlerinde izole edildi. Daha sonra gemide detaylı şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi, ardından ise yeni mürettebat getirildi.
Yoluna devam eden gemi, havadan drone ile de görüntülendi.
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