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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Hastane Yük Asansörü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Tekirda'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda yük asansörün altında kalan Hüseyin Demirci (52) hayatını kaybetti. Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir işletmeye ait iş yerinin bodrum katında kaynak işi yaptığı iddia edilen Hüseyin Demirci, bilinmeyen bir sebeple yük asansörünün altında kalarak ağır yaralandı. İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin Demirci'nin ilk müdahalesi 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Kalbi duran Hüseyin Demirci, 112 sağlık ekiplerinin yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı yapması sonucu tekrar hayata döndü. Ağır yaralanan Demirci, daha sonra ambülansla Çerkezköy Devlet hastanesine sevk edildi. Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor.
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