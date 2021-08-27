YTB Başkanı Eren: “Türkistan dünyasından 500’den fazla öğrencimiz var”

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( ANKARA ) ANKARA



- Avrasya Gençlik Okulu Programı kapsamında düzenlenen “Türk Dünyası Genç Liderler” programında konuşan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, “Türkiye ile Türkistan coğrafyasının ve hususinde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ile ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Türkistan dünyasından 500’den fazla öğrencimiz var” dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar(YTB) Başkanı Abdullah Eren, Avrasya Gençlik Okulu Programı kapsamında düzenlenen “Türk Dünyası Genç Liderler Programı” katılımcıları ile bir araya geldi. “Türk Dünyası Genç Liderler Programını” çok önemsediklerini belirten Eren, “26 Ağustos 1071 bundan tam 950 yıl önce Türkler Anadolu coğrafyasına girdiler. Malazgirt’te, Selçuklu orduları ile Bizans orduları savaş yaptı. Alparslan’ın liderliğindeki Selçuklu orduları, Malazgirt Savaşı’nı kazandı. Böylelikle Anadolu’ya Türkler ayak basmış oldu. Türkistan, Türklerin ata yurdu. Bu sene de ata yurdumuzdaki kardeş devletlerimizin bağımsızlıklarının 30.yılı. Bu yüzden ‘Türk Dünyası Genç Liderler Programını’ çok önemsiyoruz. Türkiye ile Türkistan coğrafyasının ve hususinde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ile ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan’ın ilişkileri son yıllarda çok büyük bir ivme kazandı. Karabağ zaferiyle de ayrı bir noktaya taşındı. Biz bu ilişkilerin Türkistan coğrafyasında da artık ikinci 30 yılda ayrı bir seviyeye erişmesini istiyoruz. Kırgızistan bizim ata yurdumuz. Biz Türkiye ile bu ülkelerin ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. O yüzden Türkistan dünyasından 500’den fazla öğrencimiz var. Kırım Tatarları’ndan Ahıska Türkleri’ne, Kafkaslar’dan Balkan Türkleri’ne kadar burslar veriyoruz. İstiyoruz ki bu programlarla dünyanın farklı yerlerindeki Türk gençleri, birbirini tanısın. Önümüzdeki yıllarda Balkan Gençlik Okulu ile Avrasya Gençlik Okulumuzu’da birleştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim” programını yaptıklarını ifade eden Eren, “Daha önce Avrasya Yaz Okulumuzu gerçekleştirmiştik. 2019’da Cengiz Aytmatov’un izinde kültür projesini düzenledik. Kazakistan’da yaşayan Uygurların somut olmayan kültürel mirasına ilişkin bir çalışma yaptık. ‘Türk Dünyası Çevrimiçi Medya Eğitim’ programını yaptık. Covid’le mücadelede ‘Türk Dünyası Eğitim’ programını düzenledik. Bu programda Türkiye’deki iyi doktorlarımız videolardan ameliyat yaparak Türk dünyasındaki farklı branşlardaki doktorlarımıza uygulamalı olarak eğitim verdiler. Türk Dünyası Tıp Öğrencileri Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Türkçe ve Özbekçe pratik ve teorik tercüme eğitimini gerçekleştirdik. Özbekistan’daki Türkoloji Fakülteleri’nde farklı alanlarda desteklerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl Avrasya Gençlik okulumuzu online yerine yüz yüze de yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.



