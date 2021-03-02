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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

YOZGAT - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

- Öğrencilerin okula gelişi - Okul önünde İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına göre sınıflara alınması - Öğrencilerden Ali Çağlayan'ın konuşması - Okul bahçesinde top oynayan çocuklar - Öğrenci Beyza Çimen'in konuşması - Öğrenci velisi Gülsüm Demir'in konuşmasıYOZGAT (AA) Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Yozgat 'ta okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime başladı.
Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre okul önünde İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflara alındı.Öğrencilerden Ali Çağlayan.yüz yüze eğitimin daha iyi olduğunu, çevrim içinde soramadıkları soruları öğretmenlerine yüz yüze soracaklarını, yüz yüze eğitimin daha iyi olduğunu söyledi.

Beyza Çimen de 8. sınıfa gittiğini belirterek, okulların açılmasından mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu şekilde devam eder, yüz yüze daha iyi daha dersler bizim için daha anlaşılır oluyor." dedi.
Öğrenci velisi Gülsüm Demir de okulların açılmasını çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar da okulu çok özlemişti. İnşallah hayırlı olur. Benim çocuğum 8. sınıfta bu sene sınav senesiydi o nedenle okulların yüz yüze eğitime açılması iyi oldu." ifadelerini kullandı.

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