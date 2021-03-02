YOZGAT - Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı (2)
- Yozgat kent merkezi - Lokanta çalışanının müşterileri davet etmesi - Lokantada yemek yiyen vatandaşlar - Vatandaşlar ile röportaj - Lokanta çalışanları ile röportajYOZGAT - Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat , Sivas ve Niğde'de restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet vermeye başladı. (2)
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