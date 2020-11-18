YOZGAT - 'Tehdit ve dolandırıcılık' iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
YOZGAT - "Tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün dış/genel planı - Şüphelilerin emniyetten çıkarılıp ekip aracına bindirilmesi Yozgat 'ta "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde "tehdit ve dolandırıcılık" iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan ihbarlar bulunan R.Y, O.Y. ve D. Ş'yi takibe aldı.Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. İkametlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal el geçirildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, "tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
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