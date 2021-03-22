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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu

Şahsın emniyetten çıkarılış görüntüsü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

-Ele geçirilen maddelerin fotoğraları

( YOZGAT ) -- Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi YOZGAT

- Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden uyuşturucu temin ederek satmaya çalışan A.Ş. isimli şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda paketlenmiş halde 4,51 gram kenevir ve 5,29 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ş. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. A.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MK-GF-
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