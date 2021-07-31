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Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

olay yerinden görüntüler

Trafik Kazası Direksiyon 

-detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta koyun sürüsüne çarpan otomobile çarpmamak için manevra yapıp şarampole devrilen otomobil içerisindeki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat-Kayseri karayolu Büyükincirli köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametinden Yozgat istikametine giden 01 AFY 229 plakalı araç sürücüsü Habip Doğan, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. O sırada Kayseri istikametinden gelen Metin T. idaresindeki 38 ACJ 709 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada Zakir Ö. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Metin T. ve Elif Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Haydar Eliaçık’a ait koyun sürüsünden 10’u telef oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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