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Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yozgat’ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

olay yerinden görüntüler

( YOZGAT ) YOZGAT

Trafik Kazası 


- Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiyi göre Enes Basri Gülsever yönetimindeki 66 DA 633 plakalı Tofaş marka otomobil Yozgat-Kayseri karayolu şehir merkezi girişinde bulunan kavşakta Adem Yaman idaresindeki 58 ACL 469 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile H.A. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. (BMG-
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