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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısına zarar verdi

Yozgat’ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısına zarar verdi

binanın görüntüsü

Şiddetli Rüzgar 

-Zarar gören çatının görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta etkili olan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısına zarar verdi. Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde bulunan Huzur Apartmanın çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla zarar gördü. Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla çatıda kullanılan malzemeler rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgar sonrası çatıda maddi hasar oluşurken kopan parçalar da çatıda asılı kaldı.
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