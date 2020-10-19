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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yozgat'ta otobüs devrildi: 17 yaralı

Yozgat'ta otobüs devrildi: 17 yaralı

olay yerinden görüntü

Belediye Otobüsü Yol Çalışması Trol 

-detaylar

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza Sorgun ilçesi Hoşumlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun ilçesi Gülşehri Beldesi'ne ait Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı belediye otobüsü, yol çalışması ve yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 16 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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