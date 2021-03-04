Yozgat’ta normalleşme denetimi

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( YOZGAT ) YOZGAT



- Yozgat’ta kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Vali Ziya Polat, kahvehane, restoran ve kafelerde denetim yaptı. Korona virüs sürecinin normalleşmeye başlamasıyla orta riskli iller arasında yer alan Yozgat’ta Vali Ziya Polat, kafe, restoran ve kahvehanelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda denetim yaptı. Esnafı kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Polat, kontrollü normalleşme süreci hakkında esnafa bilgi verdi. Diğer yandan ise emniyet ekipleri anonslarla vatandaşlara hijyen ve temizlik kurallarını hatırlatarak salgınla topyekun mücadele çağrısı yaptı. Güvenlik görevlileri kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü yaptı. Korona virüs ile mücadelede rehavete kapılmadan bu süreci atlatmak istediklerini söyleyen Vali Polat, “Yozgat’ımız orta riskli iller arasında. Bizi bu orta riskli iller kategorisine taşıyan sağlık çalışanlarımıza tüm güvenlik görevlilerimize, filyasyon ekiplerimize ve tabi ki kurallara uyan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ancak sarı bölgedeyiz, sarıdan turuncuya geçmekte çok kolay sarıdan maviye geçmekte kolay. Ama tedbirlere uyduğumuz zaman maviye geçeriz, uymadığımız zaman turuncuya geçeriz. Biz bugün il genelinde 2 bin üzerinde denetim ekibimizle sahadayız. Herkesi bilinçlendiriyoruz, farkındalık yapıyoruz. Tekrar kısıtlama dönemine girmemek için esnaflarımızı uyarıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Tedbirlere uymadığımız zaman turuncu bölgeye de geçebiliriz tedbirlere uyduğumuz zaman da maviye de geçeriz. Tüm hemşerilerimize biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Hep beraber tedbirlere uymamız gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.

Vali Ziya Polat’a denetimlerde, Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanlığında görevli Albay Özel Küçükuysal'da eşlik etti.



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