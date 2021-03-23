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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yozgat’ta korkutan görüntü: Dev hortum kamerada

Yozgat’ta korkutan görüntü: Dev hortum kamerada

Hortumun görüntüsü

Kamera Dolu Yağışı Meteoroloji Uttu Cep Telefonu 

-Hasardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( YOZGAT -EK) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çıkan dev hortum görenleri korkuttu, o anlar cep telefonu kamerasında yansıdıYozgat’ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağış etkili oldu. Sağanak yağmur ve dolu yağışının ardından Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler, Eyneli, Külhüyük ve çevre köylerinde hortum oluştu. Hortumu fark eden köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Dev hortum çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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