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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yozgat’ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

ZANLININ EMNİYET ÇIKIŞI

( YOZGAT ) YOZGAT

Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Terör Örgütü Yakalama Emri 


- Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan M.T., Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ikamet ettiği Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Sorgun’da dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen hükümlü M.T., işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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