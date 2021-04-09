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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Yozgat’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

-Operasyondan detay

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Metamfetamin 

--Yakalanan şahıslardan detay

( YOZGAT )- Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi YOZGAT

- Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yozgat Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak “Kuruluş 176” adlı uyuşturucu operasyonun düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalardan 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16, 22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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