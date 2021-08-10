- Yozgat’ta devlet arazisine ekilen hint kenevirleri imha edildi

- Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde devlet arazisine ekilen 710 kök Hint keneviri tespit edilerek söküldükten sonra imha edildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadışehri ilçesi Derbent köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ekilmiş 710 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 710 Hint keneviri sökülerek imha edildi. Emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (BMG-GF-
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