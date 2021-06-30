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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu

- Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu

emniyet tarafından çekilen görüntü

( YOZGAT ) YOZGAT

Savcı Operasyon Altın Gözaltı Terör Örgütü 


- Yozgat’ta emniyet ekiplerince yakalanan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler operasyon kapsamında örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu H.K.M.A’yı yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltın alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (BMG-
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