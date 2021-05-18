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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Yozgat’ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi

Yozgat’ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi

yangının gece görüntüsü

Elektrik Kontağı Trol 

-Yangından sonra gündüz görüntüsü

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde dün gece çıkan yangında bir ev, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre Garipler köyünde dün gece Necati Öztürk’e ait evde elektrik kontağından çıktı. Yangını gören köy halkı itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında evde kimse olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken yangında Necati Öztürk’e ait ev ile bahçede bulunan otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. (BMG-GF-
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