Yozgat'ta çıkan yangında 2 katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi
- Çatıdaki alevler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.Bekir Çelik, Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada kazan alev aldı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede evin çatısını sardı.Adrese ihbar üzerine sevk edilen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangını söndürdü.Yangında, evin çatısı hasar gördü.
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