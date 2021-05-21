Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat'ta çıkan yangında 2 katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ta çıkan yangında 2 katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi

- Çatıdaki alevler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.Bekir Çelik, Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bal mumu kaynattığı sırada kazan alev aldı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler kısa sürede evin çatısını sardı.Adrese ihbar üzerine sevk edilen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla yangını söndürdü.Yangında, evin çatısı hasar gördü.

Müstakil Ev 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement