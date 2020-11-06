Yozgat'ta çeşitli dönemlere ait 1300 sikke ele geçirildi
- Jandarma tarafından ele geçirilen sikkelerin sergilenmesiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.Biri Suriye uyruklu 3 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü girişinde şüpheli bir otomobili durduran ekipler, yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 1300 sikke ele geçirdi.Otomobildeki M.C. ve T.F. ile Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı.Sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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