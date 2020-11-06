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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta bin 300 sikke ele geçirildi

Yozgat’ta bin 300 sikke ele geçirildi

sikkelerin cep telefonu ile görüntülenmesi

( YOZGAT ) YOZGAT

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- Yozgat’ta İl Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan bin 300 sikke ele geçirildi. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü girişinde şüpheli bir aracı durduran ekipler, yaptığı aramada çeşitli dönemlere ait bin 300 sikke ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan T.F. ve M.C. ile Suriye uyruklu M.E. gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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