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Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

kazadan görüntüler

Passat Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaş röportajları
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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat-Sivas E-88 karayolu Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden gelen Y.C. idaresindeki 40 NB 190 plakalı passat marka araç, Sivas istikametinden gelen R.B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı araca, daha sonra da İ.S idaresindeki 66 DU 013 plakalı araca ve O.M.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobile çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik akışı polis ekiplerince güvenli bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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