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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
YOZGAT - Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT - Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

- Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omuzunda taşınması - Cenaze namazı için toplananlar - Tekbir getirilmesi - Şehidin yakınlarının üzüntüsü - Ailenin taziyeleri kabul etmesi - Şehidin özgeçmişinin okunması - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması ve dua edilmesi - Tören birliğinin şehidin naaşını cenaze aracına taşıması - Şehidin kardeşinin "Vatan sağ olsun" demesi - Şehit babası Şevket Koçak'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Hastane Cenaze Cenaze Aracı Terör Operasyonu 

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