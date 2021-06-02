YOZGAT - Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak, son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omuzunda taşınması - Cenaze namazı için toplananlar - Tekbir getirilmesi - Şehidin yakınlarının üzüntüsü - Ailenin taziyeleri kabul etmesi - Şehidin özgeçmişinin okunması - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması ve dua edilmesi - Tören birliğinin şehidin naaşını cenaze aracına taşıması - Şehidin kardeşinin "Vatan sağ olsun" demesi - Şehit babası Şevket Koçak'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, son yolculuğuna uğurlandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım