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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
YOZGAT - Okul bahçesinde 'kardan gelin' yapıldı

YOZGAT - Okul bahçesinde 'kardan gelin' yapıldı

YOZGAT - Okul bahçesinde "kardan gelin" yapıldı - "Kardan gelin"den görüntü - Vali Ziya Polat'ın bilgi alması - Vatandaşların fotoğraf çektirmesi - Vatandaşlarla röportaj Yozgat 'ta okul bahçesinde "kardan gelin" yapıldıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta bir lisenin bahçesinde yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekiyor. Yozgat Lisesi çalışanlarının yaptığı, elinde çiçeği, belinde kuşağıyla yaklaşık 2 metre boyundaki "kardan gelin"i görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.Vali Ziya Polat da caddede yürürken gördüğü "kardan gelin"i inceleyerek, lisedeki görevlilere teşekkür etti.Lisede görevli Duygu Yeşil, mesai arkadaşı Murat Ay'ın yaptığı "kardan gelin"in yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kardan Gelin Hatıra Fotoğrafı Okul Bahçesi 

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